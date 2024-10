Kurucs un Blumbergs iemet pa 10 punktiem FIBA Čempionu līgas mačos

Rodions Kurucs, pavadot laukumā 26 minūtes un deviņas sekundes, realizēja četrus no pieciem divu punktu metieniem un divus no trijiem soda metieniem un guva desmit punktus. Viņa kontā arī divas bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, četras piezīmes, divas kļūdas un viena pārtverta bumba, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu septiņi. Mursijas vienībā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Trojs Kopēns, bet mājiniekus no zaudējuma neglāba Džastins Petons, kurš izcēlās ar 18 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām. Artūrs Kurucs viesu rindās bija iekļauts pieteikumā mačam, bet nedevās laukumā. Mursijas vienība ar divām uzvarām tikpat spēlēs ir H grupas līdere.