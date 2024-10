Aļona Ostapenko WTA rangā noslīd uz 14. vietu...

Ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, otro vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka un trešo - amerikāniete Džesika Pegula. No sestās uz ceturto vietu pēc uzvaras Pekinas turnīrā ir pakāpusies amerikāniete Korija Gofa, bet par vienu vietu zemāk ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas un Jasmīne Paolīni no Itālijas. Joprojām septītā ir Džena Cjiņveņa no Ķīnas, astotā - Emma Navarro no ASV, devītā - Daniele Kolinsa no ASV, bet desmitā - čehiete Barbora Krejčīkova.