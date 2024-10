Ar Jāgra iemetienu, Markstrēma superseivu un "Devils" uzvaru Čehijā sākas jaunā NHL sezona

NHL "Global Series" ietvaros notikušajā mačā "Devils" hokejisti bija pārāki ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Spēles devītajā minūtē "Devils" komandu ar netraucētu metienu no vārtu priekšas vadībā izvirzīja Stefans Nesens, bet septiņas minūtes vēlāk 2:0 ar plaukstas metienu panāca Džonatans Kovačevičs. Otrā trešdaļas ceturtajā minūtē Niko Hišīrs zonas vidū tika pie atlēkušās ripas un raidīja to vārtos - 3:0. Trešās trešdaļas vidū Ouens Pauers samazināja "Devils" pārsvaru, bet divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām ripu tukšos vārtos raidīja Pols Koters. "Devils" vārtsargs Jākobs Markstrēms atvairīja 30 no 31 metiena, kura viens no atvairītajiem metieniem jau tiek piesaukts, kā pretendents uz visas sezonas labāko seivu. Sestdien abas komandas Prāgā aizvadīs vēl vienu maču.