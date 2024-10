Zaudējumi 40 tūkstošu vērtībā: apzagts titulētais paralimpietis Aigars Apinis 

Sarunā ar Jauns.lv Aigars Apinis atklāj, ka, iespējams, ģimenē vēl nav identificētas visas mantas, ko veiklie garnadži ir piesavinājušies. Viņš lēš, ka kopējie zaudējumi ir ap 40 tūkstošiem eiro. Viņam personīgi nozīmīgs bijis oranžais kvadricikls, ar kuru ziemā tīrījis sniegu, jo tam ir piestiprināta sniega lāpsta. “Zagļi bijuši profesionāli,” atzinis Apinis. Notikušo nav novērojuši arī kaimiņi, bet lielākā daļa nozagtā nav bijusi apdrošināta. “Brāļa sieva vakarā manījusi ko aizdomīgu un dzirdējusi kādus svilpienus, bet naktī neviens no suņiem nereaģēja.” Viņš gan pauž – labi vien ir, ka neviens no ģimenes locekļiem nav stājies ceļā zagļiem, jo, viņaprāt, tie bijuši nodrošinājušies arī pret šādām situācijām. “Paldies Dievam, ka visi ir veseli,” saka titulētais paralimpietis, kurš vēl nesen no Parīzes paralimpiskajām spēlēm mājās brauca ar sudrabu diska mešanā.