Mārtiņš Gulbis slavē Bertāna un brāļa piemēru; Dairis uzteic spēles plānu un aizsardzību

"Tas ir pagodinājums trenēt šāda līmeņa komandu. Būšu priecīgs, ja jaunie spēlētāji, kuri ir komandā, un tie kas skatījās no malas, mācīsies no Māra Gulbja un Daira Bertāna aizraušanos ar basketbolu," teica Gulbis. "Viņi neticami cīnījās un parādīja visiem piemēru par to, kas ir mīlestība pret spēli un cīņasspars. Mēs bijām pelnījuši uzvaru, mēs turējāmies kopā. Mača beigās paveicās, jo bijām to nopelnījuši," turpināja treneris.