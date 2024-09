VIDEO: mūžībā devusies NBA zvaigzne Dikembe Mutombo, kura slaveno žestu ar pirksta kratīšanu fani dievināja, bet NBA aizliedza

Tiesa, ne visi ar šādu žestu bija mierā. Pretinieki to uzskatīja par nesportisku rīcību un necieņas izrādīšanu un līdz ar to NBA kādu laiku centās šādu Mutombo rīcību izskaust. NBA uz laiku aizliedza Dikembe Mutombo pirksta vicināšanas žestu, cenšoties samazināt konfliktu risku spēļu laikā, tomēr Mutombo turpināja to izmantot, taču uzmanīgāk - lai izvairītos no sodīšanas. Laika gaitā šis žests kļuva tik ikonisks un atpazīstams, ka NBA to lielā mērā pieņēma kā daļu no Mutombo personības. Fani šo žestu mīlēja un katru reizi to manot, izplūda skaļās ovācijās.