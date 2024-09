"TTT Rīga" Eirokausu grupā sacentīsies ar Beļģijas, Polijas un Itālijas komandām

Paulas Strautmanes pārstāvētā Francijas vienība “Charnay” spēlēs E grupā kopā ar Slovākijas "Pieštanske Čajky", Ungārijas komandu "Sopron" un "Bodrum" no Turcijas. Lauras Melderes pārstāvētais Itālijas klubs Kampobaso "Magnolia" L grupā tiksies ar Spānijas klubu Žironas "Spar", Pēčas "NKA Universitas" vienību no Ungārijas un Armēnijas komandu Erevānas "Foxes". Rūtas Stiprās pārstāvētā Lietuvas komanda Klaipēdas "Neptūnas" D grupā spēlēs ar Latas BLMA no Francijas, Šveices klubu Fribūras "Elfic" un Īstkilbraidas "Caledonia Gladiators" no Lielbritānijas.