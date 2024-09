Latvijas vīriešu hokeja izlase piedalīsies "Kaufland" kausa izcīņā Slovākijā

Latvijas sieviešu izlasei no 12. līdz 15. decembrim Lielbritānijas pilsētā Šefīldā būs jāstartē 2026. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, bet pasaules čempionāts pirmās divīzijas B grupā no 9. līdz 15. aprīlim notiks Lielbritānijas pilsētā Damfrīsā. Latvijas vīriešu U-20 izlase no ceturtā līdz desmitajam novembrim spēlēs Četru nāciju turnīrā Austrijā, bet pasaules čempionāts elites divīzijā Kanādas pilsētā Otavā notiks no 26. decembra līdz 2025. gada 5. janvārim.