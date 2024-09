Tas ir jāmaina! VIDEO: pasaules slavenākie futbola eksperti piemin mūsu RFS un kaunpilni izgāžas

Kā zināms RFS pēc panākuma divu spēļu summā par Nikosijas APOEL no Kipras nodrošināja vietu UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā, kurā mājas spēlēs RFS tiksies ar Turcijas čempioni Stambulas "Galatasaray" (3. oktobrī), Briseles "Anderlecht" no Beļģijas (7. novembrī), Grieķijas čempionvienību Saloniku PAOK (28. novembrī) un slaveno Amsterdamas "Ajax" (23. janvārī) no Nīderlandes, bet viesos, tieksies ar Bukarestes FCSB (26. septembrī) no Rumānijas, Vācijas bundeslīgas klubu Frankfurtes "Eintracht" (24. oktobrī), Telavivas "Maccabi" (12. decembrī spēle notiks Belgradā) no Izraēlas un ukraiņu Kijivas "Dynamo" (30. janvārī spēle notiks Hamburgā).