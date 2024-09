“Viņi spēlējas ar mūsu bērnu dzīvībām!” Milzu sašutumu izraisa jaunā regbista nāve, kurā vaino Francijas izlases pārstāvjus

Bojāgājušais Narjisi nesen bija parakstījis līgumu ar Francijas čempionvienību “Toulouse”, un tika uzskatīts par vienu no lielākajiem Francijas regbija jaunajiem talantiem. Medi tēvs Žalils Narjisi, kurš savulaik bijis Marokas regbija izlases kapteinis, asi kritizējis Keiptaunā notikušo: “Tas nav negadījums, tas tika izraisīts. Autobusa avārija, lidmašīnas katastrofa vai Medi traumas dēļ kļūtu paralizēts, mēs to par to pārdzīvotu, skumtu un pieņemtu, bet ne par šo. Viņi spēlējas ar mūsu bērnu dzīvībām!” skarbs ir bojāgājušā sportista tēvs.