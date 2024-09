Šis nebija viegls vakars, atzīst Latvijas futbola izlases treneris Nikolato

Latvijas izlase sestdien Erevānā, debitējot UEFA Nāciju līgas C divīzijā, ar 1:4 piekāpās Armēnijai, bet Fēru salas mājās cīnījās neizšķirti ar Ziemeļmaķedoniju (1:1). UEFA Nāciju līgas pirmajās trīs sezonās Latvijas izlase sacentās D līgā, no kuras izdevās izkļūt 2022.gadā, kad tika uzvarēts grupā ar Moldovu, Andoru un Lihtenšteinu. Šogad Latvijas valstsvienība ir ielozēta C4 grupā kopā ar Ziemeļmaķedoniju, Armēniju un Fēru salām. Grupas uzvarētāja iekļūs B līgā, bet pēdējās vietas īpašniecei būs jāpiedalās pārspēlēs par vietas saglabāšanu C līgā.