No basketbolistes par kino zvaigzni un atpakaļ? Evelīnas Otto stāsts turpmāk būs dzirdams arī ASV

Tās skolas treneris mani aicināja jau pirms diviem gadiem. Sākumā likās, ka tas ir par ātru, un es noteikti negribēju vēl braukt prom. Pagājušogad es saņēmu piedāvājumu no “TTT Rīga” spēlēt basketbolu, kā arī filmēties “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kas man likās unikāls piedāvājums. Kaut kas tāds notiek vienreiz mūžā – nu nevaru aizbraukt prom un to neizmēģināt! Pagājušogad tāds bija mans attaisnojums, lai nebrauktu uz ASV. Šogad es domāju – ja jau tik ļoti gribu pamēģināt, kā ir Amerikā un kāds ir tas amerikāņu basketbols, tad šis ir tas gads, lai aizbrauktu un to noskaidrotu. Ātrāk aizbraukšu, ātrāk sapratīšu.