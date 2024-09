Parariteņbraucējs Oskars Gailišs grupas braucienā tiek apsteigts par apli

Distance bija sadalīta septiņos apļos un Gailišu pēdējā no tiem par apli apsteidza vadošo riteņbraucēju grupa, no kuras latvietis tobrīd atpalika nepilnu 21 minūti. Pirms vadošie riteņbraucēji apsteidza Gailišu, viņš atradās 18. pozīcijā. No 26 riteņbraucējiem, kuri startēja, pie rezultāta tika 17 parasportisti, pieci tika apsteigti par apli, bet četri nesasniedza finišu.