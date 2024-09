Hokeja pasaules čempionātā gaidāmas milzu pārmaiņas; Krievijas rangā vairs nav

To redzot, IIHF padome nolēma, ka jāuzsāk process, ka no nākamās sezonas būs jauna izspēles kārtība. “Septembrī būs pusgada kongress, kurā stāstīsim par jaunā čempionāta izspēles kārtību, un maijā Stokholmā mēs to pieņemsim. Un no nākamās sezonas mēs to pieņemsim. Mums ir plāns, ka būs top divīzija [kā līdz šim], 1A un 1B apvienotā divīzija sešas un sešas komandas, varbūt astoņas un astoņass. Un viss! Mēs velkam strīpu, pasaules čempionāti zemāk nenotiek, notiek kvalifikācijas turnīri, lai tiktu uz pasaules čempionātu.”