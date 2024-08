ASV atklātā čempionāta garākajā mačā vēsturē Evanss pieveic Hačanovu

Evansa pretinieks otrajā kārtā būs argentīnietis Mariano Navons (ATP 36.), kurš pirmajā kārtā ar 1-6, 6-2, 6-4, 6-1 pārspēja Danielu Altmaijeru (ATP 89.) no Vācijas. Otro kārtu otrdien sasniedza arī galvenie favorīti Janniks Sinners (ATP 1.) no Itālijas un Novaks Džokovičs (ATP 2.) no Serbijas. Sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs Ņujorkā norisināsies līdz 8.septembrim.