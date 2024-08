Markuss Zvīnis: "Visu mūžu jau basketbolu nespēlēšu. Kādā brīdī karjera beigsies"

To izvēlas treneris, es tur neko nevaru ietekmēt. Taču tas ir atkarīgs no manas spēles stila un ieguldītā darba. Talantam gan jau arī ir nozīme, taču galvenokārt svarīgs ir smags darbs – ar to var paveikt jebko. Saspēles vadītāja galvenais pienākums ir organizēt komandas uzbrukumu. Man šī bija pavisam jauna pieredze, jo agrāk es spēlēju uzbrūkošā aizsarga pozīcijā. Šis man ļāva no jaunas perspektīvas iepazīties ar uzbrukumu veidošanu.