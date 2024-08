Kāpēc izvēlēties sieviešu basketbolu? Aktīvs dzīvesveids, bezmaksas izglītība un iespēja sevi finansiāli nodrošināt

Rožlapas teiktajā ir liela daļa patiesības. Pat vēlāk, nekļūstot par profesionālu sportisti, komandu sporta veidos tiek attīstītas prasmes, kas vēlāk var noderēt praktiskajā dzīvē. Darbs komandā, uzticēšanās vienam otrā, komunikācijas spēju izkopšana, sapratne par to, kā uzturēt savu ķermeni kārtībā arī pēc tam, kad vairs netiek īstenotas augstas fiziskās nodarbes ir tikai daļa no atsevišķām prasmēm, kas tiek iegūtas. Lai arī grūti nepiekrist tēzei par to, ka profesionālais sports nevar būt veselīga nodarbe, basketbola praktizēšana, kaut vai sava prieka pēc, var būt lieti noderīga tālākajā dzīvē. Tās gan nav vienīgais lietderīgais, ja izvēlēsieties sieviešu basketbola ceļu.