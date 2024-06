VIDEO: albānis Bairami gūst visu laiku ātrākos vārtus Eiropas čempionātu vēsturē; uzvarai pret Itāliju ar to nepietiek

Jau spēles sākumā Itālijas futbolistiem pie sava soda laukuma kļūdoties sānu iemetienā, bumba nonāca pie albāņiem un Bairami raidīja to vārtos. Pēc nepilnām 11 minūtēm, izspēlējot stūra sitienu, Lorenco Pellegrīni centrēja uz tālo vārtu stabu, no kurienes precīzs ar galvu bija Bastoni. Vēl piecas minūtes vēlāk Barella aiz soda laukuma trieca bumbu vārtos un vadību ieguva jau itāļi. Puslaika otrajā pusē pašreizējiem čempioniem bija iespēja nostiprināt vadību, taču pēc Dāvides Fratēzi sitiena Tomass Strakoša skāra bumbu un tā atsitās pret stabu. Otrajā puslaikā itāļi spēlēja piesardzīgi un nosargāja minimālo vadību, taču pamatlaika pēdējā minūtē pieļāva vaļību. Tās rezultātā Rejs Manajs varēja izdarīt sitienu no asa leņķa, vien Džanluidži Donnarummam liedzot albāņiem izraut neizšķirtu. Spēles pēdējās sekundēs bumbu garām vārtiem sita Mario Mitajs, neizmantojot pēdējo iespēju.