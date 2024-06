Švecovs nepārvar kvalifikāciju pasaules čempionātā modernajā pieccīņā

Kvalifikācijā 79 sportisti trīs grupās cīnījās par 36 vietām pusfinālos, un no katras grupas tālāk tika 12 atlēti.Švecovs, startējot kvalifikācijas C grupā, paukošanā uzvarēja 15 no 25 dueļiem, kas bija sestais rezultāts un deva 229 punktus, 200 metru peldēšanā brīvajā stilā viņš finišēja divās minūtēs un 0,89 sekundēs, uzrādot piekto rezultātu un pievienojot 309 punktus. Pusfināla izredzes Latvijas sportists zaudēja apvienotajā skriešanas un šaušanas disciplīnā, kurā bija tikai 26.vietā.