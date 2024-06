Eiropas čempionāta futbolā debitanti: lielākie pārsteigumi sagādāti 2016. gadā

2008. un 2020. gada čempionātā debitēja divas izlases. Ja pirms 16 gadiem tās bija tā turnīra viena no mājiniecēm Austrija un Polija, tad pirms trīs (turnīrs notika 2021. gadā) - Somija un Ziemeļmaķedonija. 2008. gadā Austrija ar Poliju atradās vienā grupā un no tās neizkļuva. Savstarpējā spēlē tās nospēlēja 1:1, bet zaudēja gan Horvātijas, gan Vācijas izlasēm. Arī 2020. gadā abas debitantes turnīru noslēdza pēc grupu turnīra beigām – Somija B grupa konkurencē ar Beļģijas, Dānijas un Krievijas izlasēm tika pie vienas uzvaras (1:0 pār Dāniju), bet Ziemeļmaķedonija C grupā zaudēja visās trijās spēlēs pret Nīderlandi, Austriju un Ukrainu.