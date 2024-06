Graudiņai/Samoilovai otrā vieta "Challenge" turnīrā Polijā

Graudiņa 11 no 13 punktiem guva uzbrukumā, 21 uzbrukumā trīsreiz kļūdoties, divus punktus - blokā, trīsreiz kļūdoties 14 servēs, kā arī servju uzņemšanā pieļaujot trīs kļūdas septiņās servēs. Samoilova 15 punktus no 17 guva ar uzbrukumu, 24 uzbrukumos piecreiz kļūdoties, bet divus punktus - ar 16 servēm, divreiz kļūdoties. Servju uzņemšanā viņa tika galā ar 25 no 27 servēm.