48 gadus veca vingrotāja spiesta atteikties no iespējas piedalīties devītajās olimpiskajās spēlēs

No 1993. līdz 2005. gadam viņa pārstāvēja Uzbekistānu, bet no 2006. līdz 2012 - Vāciju. Kā Vācijas pārstāve 2008. gadā Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba godalgu atbalsta lēcienā. Savukārt no 2013. gada Čusovitina atkal pārstāv Uzbekistānu.