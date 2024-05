Šveice pieveic Vāciju un izcīna vietu pasaules hokeja čempionāta pusfinālā; cīņu turpina arī Kanāda

24.minūtē Kanāda pretuzbrukumā panāca 3:1. Konors Bedārds no zonas vidus piespēlēja pa labi Nikam Polam, kuram atlika raidīt ripu pustukšos vārtos. 47.minūtē 21 sekundes laikā rezultāts tapa 5:1, vārtus gūstot Dilanam Gunteram un Brendonam Tanevam. Vēl 28 sekundes vēlāk vienus vārtus ar metienu tālajā stūrī no labā iemetiena apļa atguva Milošs Kelemens - 2:5. 57.minūtes beigās lielajā vairākumā slovāki atguva vēl vienus vārtus. Pēc Libora Hudāčeka piespēles paralēli vārtu līnijai no laukuma kreisās puses ripu no labās laukuma puses pustukšā vārtu stūrī raidīja Mareks Hriviks. Hlavajam dodot vietu sestajam laukuma spēlētājam, 6:3 ar ripas metienu pa gaisu no vidējās zonas panāca Pols, kuram tie bija otrie vārti spēlē.