Blumbergam 3 punkti "Aris" zaudējumā Grieķijas čempionāta ceturtdaļfināla spēlē

"Aris" ar 60:79 (16:25, 19:12, 11:18, 14:24) zaudēja Patras "Promitheas". Blumbergs, kurš spēli sāka pamatpieciniekā, laukumā pavadīja 22 minūtes un 39 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no trim tālmetieniem. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi pretiniekam, kā arī tika pie +/- rādītāja -11 un efektivitātes koeficienta -3.