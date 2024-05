NHL regulārās sezonas vajākā komanda Sanhosē "Sharks" tiek pie pirmās drafta izvēles

Ja "Sharks" izvēlēsies Selebrīni, viņš kļūs par ceturto spēlētāju NHL vēsturē, kurš ticis draftēts ar pirmo numuru no NCAA. Pēdējais koledžu pārstāvis, kuru ar pirmo numuru draftēja bija aizsargs Ouens Pauels no Bufalo "Sabres" 2021. gadā, bet līdz šim vienīgais NCAA uzbrucējs, kurš tika pie drafta pirmā numura, bija Džo Mērfijs no Detroitas "Red Wings" 1986. gadā.