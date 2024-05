Pludmales volejbolistes Graudiņa un Samoilova ar uzvaru un zaudējumu sāk "Elite16" turnīru Brazīlijā

Graudiņa no 21 punkta 17 guva uzbrukumā, 26 uzbrukumos pieļaujot četras kļūdas, trīs - blokā un vienu punktu - ar servi, 16 servēs piecreiz kļūdoties. Uzņemšanā viņa tika galā ar visām 18 servēm. Samoilova no 19 punktiem 14 guva uzbrukumā, 29 uzbrukumos pieļaujot trīs kļūdas un piecus punktus - ar servi, 21 servē kļūdoties trīsreiz. Uzņemšanā viņa tika galā ar 27 no 28 servēm.