Embīds iemet 50 pirmajā uzvarā pret "Knicks"; Lebrons un "Lakers" nonāk bezdibeņa malā

"76ers" savā laukumā bija pārāki ar 125:114 (27:29, 28:29, 43:27, 27:29), sērijā panākot 1-2. Embīds ceturtdienas mačā realizēja piecus no septiņiem tālmetieniem, astoņus no 12 divpunktu raidījumiem un 19 no 21 soda metiena. Viņa kontā arī astoņas izcīnītas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un bloķēts metiens.