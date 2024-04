Bļugera "Canucks" zaudē Stenlija kausa otrajā spēlē; "Panthers" panākums arī otrajā mačā

Bļugers šajā mačā uz ledus bija 12 minūtes un 50 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, uzvarēja vienā no četriem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Keisijs Desmits "Canucks" vārtos atvairīja 12 no 15 metieniem, bet pretiniekiem Jūse Saross tika galā ar 17 no 18 raidījumiem. Pēc Tečera Demko traumas Šilovs tika pieteikts kā otrais vārtsargs. "Predators" komandā Gustavs Dāvis Grigals ir kā vārtsargs ārkārtas situācijā, ja spēles laikā savainojumus gūst abi divi vienības ripu ķērāji.