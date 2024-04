Kā kaķis ar deviņām dzīvībām! Jaunā Vācijas čempione "Bayer" brīnumaini izglābjas no zaudējuma un turpina nezaudēto spēļu rekordsēriju

Leverkūzenes "Bayer", kuru par nespēju izcīnīt Vācijas čempionu titulu ilgstoši dēvēja par "Neverkūzeni" (no angļu valodas vārda "never" — "nekad"), sāk iegūt jaunu iesauku — "Neverlūzere'" (no angļu valodas vārda "loser" — "zaudētājs, neveiksminieks"). Pēdējā laikā tā ne reizi vien ir brīnumaini izglābusies no zaudējuma, nu jau pagarinot jebkādos turnīros nezaudēto spēļu sēriju līdz 45!