F-1 plāno ierobežot komandu skaitu čempionātā

Dažādi avoti, ieskaitot F-1 žurnālistu Džo Savardu, ziņo, ka notiek centieni jaunajā Konkordes līgumā ierobežot komandu skaitu līdz desmit. Līdz ar to, ja jauna komanda nākotnē gribētu pievienoties, tai būtu jāiegādājas kāda no jau esošajām komandām. Ja pieļaujamo komandu skaitu mainīt tomēr neizdosies, otrs variants esot krietni pacelt pirmreizējo dalības maksu, to trīskāršojot līdz gandrīz 600 miljoniem ASV dolāru.