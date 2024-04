Aprit 100 gadi, kopš sarkanbaltsarkanais karogs pirmoreiz plīvoja olimpiskajās spēlēs

Parīzē, Francijā, šīs būs trešās Vasaras Olimpiskās spēles. Pirmās norisinājās 1900. gadā un otrās, tieši pirms simts gadiem - 1924. gadā. Simts gadu laikā nozīmīgi pieaudzis olimpisko sporta veidu skaits no 17 līdz 45, tāpat kā sportistu skaits no 3089 līdz ~10500 un medaļu komplektu skaits no 126 līdz 329.