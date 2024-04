Latvijas 3x3 basketbolisti olimpisko kvalifikācijas turnīru sāk ar divām pārliecinošām uzvarām

Mongolija spēles sākumā izvirzījās vadībā ar 3:0, līdz pirmo punktu guva Raimo, kurš pēc brīža realizēja divu punktu gājienu, iemetot soda metienu - 3:3. Pēc spēlētām divām ar pusi minūtēm Miezis ar tālmetienu panāca jau 5:3 Latvijas labā. Spēles vidū Čavars ar tālmetienu panāca 8:5, bet vēlāk Raimo ar bumbas triecienu grozā no augšas - 10:7. Miezis ar tālmetienu izvirzīja latviešus vadībā ar 12:7, bet tūlīt Latvijas basketbolisti nopelnīja septīto personisko piezīmi, mongoļiem no šī pārkāpuma izpildot divus soda metienus par katru piezīmi. Lācis ar tālmetienu atjaunoja piecu punktu pārsvaru - 15:10. Mongoļi ar diviem soda metieniem pietuvojās, taču drīz arī Mongolijas basketbolisti bija tikuši līdz septītajai piezīmei. Miezis ar tālmetienu 53 sekundes pirms mača beigām panāca 20:14, bet maču ar efektīgu bumbas triecienu grozā no augšas 37,6 sekundes pirms spēles laika beigām pabeidza Lācis.