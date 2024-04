VIDEO: Latvijas futbolistes EČ kvalifikācijas otrajā mačā izcīna uzvaru

Līdztekus tam C līgas komandas cīnās par iespēju pakāpties uz B līgu nākamajam UEFA Nāciju līgas un kvalifikācijas ciklam. Šādu paaugstinājumu iegūs katras C līgas apakšgrupas uzvarētāja. Kvalifikācijas turnīrs tiek organizēts saskaņā ar komandu veikumu UEFA Nāciju līgas turnīrā, dalībniecēm esot sadalītām A, B un C līgās. Latvijas izlase savā UEFA Nāciju līgas debijas sezonā C līgā tika līdz pārspēlēm par pakāpšanos līgu augstāk, tomēr tajās atzina Slovākijas pārākumu un palika C līgā.