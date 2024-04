Kristaps Porziņģis komentējis savu “ielaušanos” repa pasaulē ļoti skandalozā laikā

"I just want to kick back, take trips, make big chips stack till they’re tall as Kristaps. Me and your squad is mismatched. Your calves ain’t strong enough to follow his path,” kas latviski būtu aptuveni tulkojams - "Es vienkārši gribu atpūsties, doties ceļojumos, nopelnīt lielus žetonus (domāti kazino žetoni pie spēļu galdiem), līdz to kaudze ir tikpat augsta kā Kristaps. Es un tava komanda - rada man pārsvaru. Tavi ikru muskuļi nav gana stipri, lai sekotu viņa pēdās."