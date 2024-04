Dienvidkarolīnas štata universitātes basketbolistes trīs ceturtdaļas aptur fantastisko Klārku un triumfē NCAA čempionātā

Aiovas universitātes komandu no zaudējuma neglāba Keitlinas Klārkas kārtējā teicamā spēle - aizsardzei šoreiz 30 punkti, astoņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles. Tiesa, Klārka 18 punktus guva jau mača pirmajā ceturtdaļā un kopumā trāpīja vien 10 no 28 no metieniem no spēles. Otrajā puslaikā Klārka guva saviem saviem standartiem ļoti pieticīgus vien deviņus punktus.