Porziņģis gūst 17 punktus; "Celtics" pamatsastāvs nokārto uzvaru

Latviešu basketbolists guva 17 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas zem groziem, palīdzot "Celtics" savā laukumā ar rezultātu 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21) uzvarēt Indiānas "Pacers" basketbolistus. Jau mačā pirmajā puslaikā Botonas komanda iemeta 81 punktu.

Porziņģis, kurš sastāvā atgriezās pēc divu spēļu izlaišanas potītes savainojuma dēļ, laukumā pavadītajās 31 minūtē un 23 sekundēs realizēja divus no sešiem tālmetieniem, četrus no 11 divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī 12 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras kļūdas un piecas personīgās piezīmes.

"Celtics" rindās viss starta piecinieks trešo reizi sezonā guva vismaz 17 punktus katrs. Rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Džeisons Teitums, 25 punktus pievienoja Džeilens Brauns, 24 punktus guva Deriks Vaits, bet pa 17 - Porziņģis un Džrū Holidejs. Pamatsastāvs Bostonas labā kopumā iemeta 113 no 129 punktiem.

"Pacers" komandā 26 punktus guva Ārons Nesmits, bet 23 punkti Paskāla Siakama kontā.

"Celtics" ar 37 uzvarām 48 spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču bostonieši aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā tiksies ar Losandželosas "Lakers" basketbolistiem.

Tikmēr pie astotās uzvaras pēc kārtas otrdien tika Ņujorkas "Knicks" vienība, kas savā laukumā ar 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30) pārspēja Jūtas "Jazz" komandu.

Janvārī "Knicks" basketbolisti uzvarēja 14 no 16 spēlēm, kas ir kluba labākais mēnesis kopš 1994. gada marta, kad izdevās uzvarēt visās 14 spēlēs. Vairāk uzvaru "Knicks" viena mēneša ietvaros ir izcīnījuši tikai reizi - 1968. gada decembrī (bilance 15-3). Turklā "Knicks" jau ilgāku laiku spēlē bez sava pamatcentra Mičela Robinsona, bet pēdējās spēlēs palīdzēt nevar arī viens no uzbrukuma līderiem Džūliuss Rendls.

Otrdienas spēlē rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 33 punktiem bija Donte Divinčenco, bet 29 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles Džeilena Bransona kontā.

Viesu sastāvā 22 punktus guva Kolins Sekstons, bet 15 - Kejonte Džordžs.

"Knicks" ar 31 uzvaru 49 spēlēs nostiprinājās Austrumu konferences trešajā vietā, atpaliekot vien no "Celtics" un Milvoki "Bucks (32-15).

Citā spēlē Goldensteitas "Warriors" savā laukumā ar 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30) pārspēja Filadelfijas "76ers" vienību.

Mājinieku sastāvā 37 punktus guva Stefens Karijs, 26 - Džonatans Kuminga, bet 23 - Endrū Viginss. Viesu rindās 26+10 sakrāja Tobiass Hariss. Mača laikā savainojumā iedzīvojās pagājušās sezonas NBA vērtīgākais spēlētājs Žoels Embīds, kuram plānota magnētiskās rezonanses pārbaude, lai noteiktu traumas nopietnību.

Pie panākuma savā laukumā tika arī Atlantas "Hawks", kas ar 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34) apspēlēja Losandželosas "Lakers" basketbolistus.

Uzvarētāju sastāvā septiņi spēlētāji guva vismaz 11 punktus katrs, bet rezultatīvākais ar 26 punktiem un 13 rezultatīvām piespēlēm bija Trejs Jangs, kamēr 24 punkti Dežontes Mareja kontā.

"Lakers" rindās 28 punkti Ostinam Rīvzam, bet 20 - Lebronam Džeimsam.

"Lakers" šajā mačā nevarēja palīdzēt savainotais Entonijs Deiviss, bet pretinieku riindās viens no labākajiem bija Marejs, kuru Losandželosas komanda ar maiņas darījumu pēdējās nedēļās vēlas iegūt savā īpašumā.

Savukārt zaudējumu mājas spēlē otrdien piedzīvoja Čikāgas "Bulls" vienība, kas ar 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28) atzina Toronto "Raptors" pārākumu.

Mājiniekus no zaudējuma nespēja glābt Demara Derouzena 25 punkti un Ajo Dosunmu 21 punkts, kamēr "Raptors" rindās rezultatīvākie ar 24 un 19 punktiem bija attiecīgi Gerijs Trents jaunākais un Brūss Brauns.