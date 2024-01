VIDEO: Bukers turpina “uguņot” – šoreiz spēlē gūst 44 punktus

Bukers viesu rindās sakrāja 44 punktus, realizējot vienu no diviem tālmetieniem, 16 no 24 divpunktu metieniem un deviņus no 11 soda metieniem.

Piektdien Bukers guva 62 punktus, taču arī tad "Suns" piedzīvoja zaudējumu, viesos piekāpjoties Indiānas "Pacers".

Komandā vēl tikai Kevins Durants ar 15 punktiem sasniedza ar diviem cipariem rakstāmu punktu skaitu, taču viņš arī septiņas reizes kļūdījās.

Uzvarētāju rindās 26 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Paolo Bankero, Morics Vāgners sakrāja 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas, bet Francs Vāgners - 11 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

Citā spēlē Indiānas "Pacers" guva trešo uzvaru pēc kārtas, savā laukumā pārtraucot Memfisas "Grizzlies" triju uzvaru sēriju un uzvarot ar 116:110 (23:27, 28:26, 41:29, 24:28).

Uzvarētājiem, kas maču aizvadīja bez Tairīsa Halibērtona un Mailsa Tērnera, 24 punktus guva rezervists Benedikts Maturins, kurš nedaudz vairāk nekā pusstundā laukumā sakrāja arī septiņas atlēkušās bumbas.

Pa 19 punktiem guva Paskāls Siakams, sakrājot arī pa sešām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, un Džeilens Smits, kura kontā arī 10 atlēkušās bumbas.

Arī viesiem bija iztrūkumi sastāvā, savainoto sarakstā atrodoties astoņiem spēlētājiem. Par rezultatīvāko ar 25 punktiem kļuva Džerens Džeksons, bet 20 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Vinss Viljamss.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns svētdien Detroitā palika uz rezervistu soliņa Rietumu konferences līderes Oklahomasitijas "Thunder" zaudējumā ar 104:120 (31:24, 30:46, 25:30, 18:20 līgas vājākajai komandai Detroitas "Pistons". Oklahomasitijas komandai pārtrūka piecu uzvaru sērija.

Viesiem Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 31 punktu, Džeilenam Viljamsam bija 20 punkti, bet Džošam Gidijam - 12 punkti un deviņas bumbas zem groziem, kamēr Čets Holmgrēns izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un guva deviņus punktus.

Uzvarētājiem ar 22 punktiem, 21 atlēkušo bumbu un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeilens Durens, 19 punkti bija Džeidenam Aivijam, bet 17 punktus sameta Bojans Bogdanovičs.

"Thunder" ar 32 uzvarām 46 spēlēs ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē, bet "Pistons" ar sešiem panākumiem 46 cīņās ir pēdējā, 15. vietā Austrumu konferencē un ieņem pēdējo pozīciju arī visā līgā.

Nākamajā spēlē "Thunder" pirmdien mājās cīnīsies ar Minesotas "Timberwolves", kas ir tās tiešā konkurente cīņā par pirmo vietu Rietumu konferencē.