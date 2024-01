"Ventspils" pārspēj "VEF Rīgu" Latvijas kausa pirmajā pusfinālmačā; Zorikam 12 punkti Turcijā

Ventspilnieki svinēja uzvaru ar 97:91 (33:31, 18:24, 25:15, 21:21).

Mājiniekiem 27 punktus guva Artūrs Ausējs, realizējot vienu no diviem divpunktu un sešus no deviņiem trīspunktu metieniem, kā arī visus septiņus soda metienus. 23 punktus un piecas kļūdas sakrāja Išmaels El-Amins, 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas - Frensiss Dešons Ošī, bet Linards Jaunzems 12 gūtajiem punktiem pievienoja arī pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm.

Viesiem, kuriem seši spēlētāji guva vismaz 10 punktus, rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Roberts Blūms. 15 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Māris Gulbis, 14 punktus un sešas rezultatīvas piespēles - Džaizeks Lotijs, pa 12 punktiem guva Šons Paipss un Gregorijs Vitingtons, kura kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, bet 10 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Arnaldo Toro Barea.

Artūrs Ausējs ar divpunktu metienu izvirzīja vadībā ventspilniekus, taču viesi atbildēja ar trim precīziem divpunktu metieniem, divus no tiem izpildot Mārim Gulbim - 6:2 'VEF Rīga" labā.

Pirmās ceturtdaļas, kurā tika gūti 64 punkti, turpinājumā pārsvarā nelielā vadībā bija mājinieki, vairākas reizes panākot četru punktu pārsvaru un ceturtdaļu noslēdzot savā labā ar 33:31.

Otrās ceturtdaļas sākumā rīdzinieki veica 9:1 izrāvienu, pēc Arnaldo Toro Bareas divpunktu metiena panākot 40:34 pārsvaru, bet lielāko pārsvaru 50:39 15. minūtē panākot pēc Šona Paipsa tālmetiena.

Pēc pirmā puslaika ar 16 gūtiem punktiem un realizētiem četriem no sešiem tālmetieniem rezultatīvākais vīrs laukumā bija Ausējs.

Sākot ar pirmā puslaika beigām, ventspilnieki veica 11:0 izrāvienu, pēc Paipsa trīspunktu gājiena 24. minūtē panākot 60:55 vadību, bet minūti vēlāk pārsvaram pēc Frensisa Dešona Ošī divpunktu metiena sasniedzot astoņus punktus - 67:59.

Pēc Roberta Blūma trīspunktnieka 28. minūtē viesi pietuvojās līdz 67:69, taču pirms pēdējās ceturtdaļas bija iedzinēju lomā ar 70:76.

Pēc 78:86 viesi guva septiņus punktus pēc kārtas, pēc Blūma tālmetiena 36.minūtē pietuvojoties līdz 85:86, taču kaut izlīdzināt rezultātu ventspilnieki neļāva.

Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 198:164 divu maču summā pārspēja "Latvijas Universitāti", bet "VEF Rīga" cīņā par Latvijas kausu iesaistījās tikai no pusfināla.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) rīdzinieki ar 16 uzvarām un piecām neveiksmēm turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, kamēr "Ventspils" ar bilanci 13-6 ierindojas vienu pozīciju zemāk. Savstarpējā spēlē apvienotajā līgā ar 107:68 pārāki bija "vefieši".

Svētdien otrā pusfinālā pirmo maču aizvadīs "Rīgas Zeļļi" un "Liepāja".

Atbildes mači pusfinālā paredzēti 2. un 3. februārī.

Pusfinālā uzvarētāja tiek noskaidrota divu maču summā, bet finālā Latvijas kausa ieguvēji kļūs zināmi vienā spēlē, kas 17. februārī norisināsies Jelgavā.

Pagājušajā sezonā "VEF Rīga" otro reizi pēc kārtas uzvarēja Latvijas kausā, finālā ar 87:66 pārspējot "Liepāju".

Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.

Tikmēr Kristers Zoriks Stambulā guva 12 punktus viņa pārstāvētās Izmiras "Petkimspor" zaudējumā Turcijas čempionāta mačā.

Izmiras vienība pagarinājumā ar 88:90 (11:18, 30:23, 18:14, 18:22, 11:13) piekāpās Stambulas "Galatasaray".

Zoriks 39 minūtēs un 12 sekundēs laukumā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, pa kļūdai, pārķertai bumbai un piezīmei, +/- rādītājs +1 un efektivitātes koeficients 16.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 20 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām kļūdām bija Deivids Ifaienejs, bet Stambulas vienībā pa 15 punktiem sakrāja Akvasi Jeboa un Miralems Halilovičs, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas.

Ar deviņām uzvarām 18 spēlēs "Petkimspor" ir sestā, bet Jāņa Timmas pārstāvētā Stambulas "Daruššafaka" ar astoņiem panākumiem 17 mačos ieņem astoto vietu 16 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā Turcijas superlīgā uzvarēja Stambulas "Anadolu Efes".