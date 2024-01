FOTO: tuvinieki, draugi un atbalstītāji sagaida Latvijā mūsu jaunos hokeja čempionus

Finālspēlē latvieši Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā ar 10:3 pārspēja dāņus.

Latvijas 3x3 hokeja izlases galvenais treneris ir Lauris Dārziņš, kuram asistē Jānis Sprukts.

Turnīrā piedalījās astoņas komandas.

Latvija spēlēs ir pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaule s valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.