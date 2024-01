Dončičs aizvada neticamu maču un "Mavericks" uzvarā gūst 73 punktus; Bukeram sāpīgā zaudējumā 62 punkti

Spēlē Atlantā vietējā komanda "Hawks" ar 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40) zaudēja Dalasas "Mavericks", kurai Dončičs ne vien sasniedza kluba rekordu gūtajos punktos, bet arī dalītu ceturto lielāko gūto punktu skaitu NBA spēlē.

Mačā ar "Hawks", kas viņu draftēja 2018.gadā, Dončičs panāca Viltu Čemberlenu un Deividu Tompsonu, kuri arī ir guvuši 73 punktus. Vairāk punktu vienā mačā ir guvis vien Čemberlens, kuram ar 100 punktiem pieder NBA rekords un kurš vēl vienā spēlē iemeta 78 punktus, kā arī Kobe Braients ar 81 punktu.

Slovēņu spēlētājs ar gūtu 41 punktu sasniedza kluba rekordu pirmajā puslaikā, bet visā spēlē uzlaboja savu 2022.gadā mačā ar Ņujorkas "Knicks" sasniegto rekordu (60 punkti).

"Tas bija vienkārši aizraujoši," pēc mača sacīja slovēņu brīnumbērns Luka Dončičs. (Foto: Brett Davis-USA TODAY Sports/Sipa USA/ Vida Press)

Dončičs 73 punktiem pievienoja arī 10 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Viņš realizēja 25 no 33 metieniem no spēles, tostarp astoņus trīspunktniekus, un 15 no 16 soda metieniem.

"Tas bija vienkārši aizraujoši," sacīja Dončičs, kuru uzmundrināja pat "Hawks" fani. "Dažreiz es nespēju tam noticēt."

"Mavericks" pārtrauca trīs zaudējumu sēriju, pretiniekiem sagādājot ceturto zaudējumu pēc kārtas.

21 punktu uzvarētāju rindās guva Džošs Grīns, bet mājiniekiem Trejs Jangs pēc divu spēļu izlaišanas smadzeņu satricinājuma dēļ guva 30 punktus un 11 reizes rezultatīvi piespēlēja. 25 punktus guva Džeilens Džonsons, 24 punktus - Bogdans Bogdanovičs, bet 22 punktus, piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Dežonte Marejs.

Citā spēlē Indiānas "Pacers" mājās ar 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17) pieveica Fīniksas "Suns", kurai nepietika arī ar aizsarga Devina Bukera gūtajiem 62 punktiem, pārtraucot "Suns" septiņu uzvaru sēriju.

Bukeram šī bija otrā spēle šosezon, viņam gūstot vismaz 50 punktus. Spēlē ar Ņūorleānas "Pelicans" šomēnes viņš guva 52 punktus. Viņa karjeras rekords ir 2017.gadā gūtie 70 punkti mačā ar Bostonas "Celtics".

Bukers realizēja 22 no 37 metieniem no spēles, trāpot pusi no 12 tālmetieniem un 12 no 13 soda metieniem. 20 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Kevins Durents.

Mājiniekiem Paskāls Siakams guva 31 punktu, 23 punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Obi Topins, bet pa 22 punktiem guva Ārons Nesmits un Endrū Nembards.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns palika uz rezervistu soliņa Oklahomasitijas "Thunder" uzvarā viesos, ar 107:83 (22:24, 28:17, 27:23, 30:19) pieveicot Ņūorleānas "Pelicans" un tiekot pie piektā panākuma pēc kārtas.

Viesu rindās rezultatīvākais ar 31 punktu bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, 20 punktus un 13 atlēkušās bumbas pievienoja Čets Holmgrens, bet Džeilens Viljamss izcēlās ar 15 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

"Pelicans" komandā pa 14 punktiem guva Herberts Džounss un Jons Valančūns, kura kontā arī deviņas bumbas zem groziem.

"Thunder" ar 32 uzvarām 45 spēlēs ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs svētdien, kad viesosies pie Detroitas "Pistons".