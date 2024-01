Lebrons Džeimss 20. reizi karjerā iekļauts NBA Visu zvaigžņu spēles pamatsastāvā

Džeimsam Rietumu konferences komandas pirmajā pieciniekā pievienojās arī Kevins Durants no Fīniksas "Suns", Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks" un Dāvja Bertāna komandas biedrs Oklahomasitijas "Thunder" vienībā Šejs Gildžess-Aleksandrs.



Pērn Džeimss atkārtoja Karima Abdula-Džabara rekordu, taču šosezon viņam to izdevās labot, tiekot iebalsotam Visu zvaigžņu spēles starta pieciniekā 20. reizi karjerā. Salīdzinājumam NBA vēsturē ir vien 11 spēlētāji, kas nospēlējuši 20 vai vairāk sezonu. Rekordists ar 22 sezonas garu karjeru ir Vinss Kārters. Džeimss savā karjerā izlaidis vienīgi pašu pirmo Visu Zvaigžņu spēli - 2004. gadā, kad gan piedalījās Uzlecošo zvaižņu spēlē. Lebrons nebija tālu arī no dalības Visu Zvaigžņu spēlē, jo līdzjutēju balsojumā uz vietu pamatsastāvā toreiz palika ceturtais Austrumu konferences izsargu konkurencē, bet treneri rezervistu vidū viņu neiekļāva. Tikmēr Austrumu konferences vienības pirmajā pieciniekā tika iebalsoti Milvoki "Bucks" spēlētāji Jannis Adetokunbo un Damians Lilards, Kristapa Porziņģa komandas biedrs Bostonas "Celtics" komandā Džeisons Teitums, Žoels Embīds no Filadelfijas "76ers" un Indiānas "Pacers" pārstāvis Tairīss Halibērtons. Porziņģis Austrumu konferencē ieņēma astoto vietu uzbrucēju un centra spēlētāju konkurencē, no kuriem starta pieciniekā iekļuva pirmo trīs vietu īpašnieki. Nedēļu vēlāk, 1. februārī, tiks paziņoti arī NBA Visu zvaigžņu spēles rezervisti, kurus izvēlēsies treneri. Atšķirībā no iepriekšējās Visu zvaigžņu spēles šogad tā pirmo reizi kopš 2017. gada norisināsies klasiskajā formātā, kurā spēkiem mērosies līgas Austrumu un Rietumu konferences labākie basketbolisti. NBA 73. Visu zvaigžņu spēle norisināsies 18. februārī Indianapolisā. Pēdējās trīs Visu zvaigžņu spēlēs un tās programmā iekļautajos konkursos neviens no Latvijas basketbolistiem nav piedalījies, bet 2020. gadā Čikāgā tālmetienu konkursā Dāvis Bertāns izcīnīja trešo vietu. Pirms sešām sezonām "Visu zvaigžņu spēles rezervistu skaitā bija izraudzīts Kristaps Porziņģis, taču ceļgala krustenisko saišu plīsums pārvilka strīpu pāri viņa cerībām debitēt Visu zvaigžņu spēlē. Porziņģis 2017. gadā uzvarēja programmā iekļautajā meistarības konkursā, tāpat viņš divreiz spēlēja NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā. Savā debijas sezonā šādā spēlē piedalījās arī Rodions Kurucs. Pagājušogad Soltleiksitijā notikušajā Visu zvaigžņu spēlē uzvaru izcīnīja Jaņņa Adetokunbo komanda, kas ar 184:175 pārspēja Lebrona Džeimsa vienību.