Slēpju smērētājs ilgstoši seksuāli uzmācies bijušajai ASV biatlonistei Rīdai

"SafeSport" izmeklēja gadījumu, kur Rīdu, viņai ASV izlases sastāvā piedaloties Pasaules kausa sacensībās, gadiem ilgi ir seksuāli vajājis ASV izlases slēpju smērētājs no Čehijas Garabīks.

Rīdas komandas biedrene ASV izlasē Dīdra Ērvina apgalvo, ka viņai vairākkārt ir nācies iejaukties, lai aizsargātu Rīdu. ASV Nacionālo gvardi pārstāvošā Ērvina par "uzmākšanos un sieviešu nīšanas kultūru" paziņoja savai militārajai vadībai, kas pieprasīja tūlītēju darbību.

Tikai pēc tam, 2021.gada aprīlī, ASV Biatlona asociācijas (USBA) amatpersonas ziņoja "SafeSport".

Organizācijas 18 mēnešus ilgajā izmeklēšanā atklājās, ka Garabīks ir atkārtoti seksuāli uzmācies Rīdai un uzspiedis viņai nevēlamus seksuālus kontaktus. Čehijas pilsonis tika diskvalificēts uz sešiem mēnešiem, un viņam tika noteikts pārbaudes laiks līdz 2024.gada decembrim.

Biatlonā slēpju slīdamībai ir liela nozīme sacensību rezultātos. Tāpēc sportistei, kurai seksuāli uzmācas slēpju smērētājs, nav viegli apturēt šīs darbības, "neuztraucoties par to, ka tas var apdraudēt sportista sniegumu", teikts konfidenciālajā "SafeSport" ziņojumā, kas ir nonācis ziņu aģentūras "The Associated Press" rīcībā.

Šo argumentu 2019.gadā divkārtējā olimpisko spēļu dalībniece Rīda minēja arī sūdzībās USBA amatpersonām, taču bija nepieciešami divi gadi, līdz USBA lietu nodotu "SafeSport".

"SafeSport" centrs 2017.gadā tika izveidots, lai pēc Lerija Nasara ilglaicīgas seksuālās uzmākšanās skandāla ASV vingrošanas izlasē olimpiskajos sporta veidos veiktu izmeklēšanu un sodītu par ļaunprātīgu uzmākšanos.

"SafeSport" izmeklēšanā atklājās, ka Garabīks sešu gadu laikā "ir bijis iesaistīts seksualizētas uzvedības modelī", iesaistot Rīdu, "ieskaitot seksuālus komentārus un nepiemērotus seksuālus pieskārienus".

Rīda uzsver, ka ASV izlases vadībai Garabīka uzvedība bija labi zināma, taču komandas amatpersonas uzvedās tā, it kā tas būtu normāli jeb "eiropeiski," saka 31 gadu vecā ātrslidotājas Betas Haidenas meita un ASV ātrslidošanas leģendas Erika Haidena brāļameita.

"Jaunpienācējas komandā tika brīdinātas par viņu," Rīda sacīja AP. Viņa stāsta, ka gadiem ilgi ir atturējusies no sūdzībām, kā komandas jaunpienācēja baidoties, ka slēpju smērētāji pametīs komandu.

Savukārt Garabīks e-pastā AP apgalvo, ka lieta pret viņu ir "pilnīgas muļķības jau no paša sākuma". Tomēr viņš "SafeSport" izmeklētājiem un AP atzina, ka viņa komentāriem bija seksuāls raksturs.

"Es nekad nevienam neko neesmu darījis bez viņa piekrišanas, un tam, ka es izteicu dažus jokus un mājienus, nekad nav bijis seksuāls spiediens," viņš sacīja AP. "Mēs vienmēr par to smējāmies. Ar to es domāju citus komandas dalībniekus."

Maijā, sešus mēnešus pēc "SafeSport" veiktās izmeklēšanas USBA ar atpakaļejošu datumu mainīja kritērijus kvalifikācijai Pasaules kausa startiem, un Rīdai cīņa par vietu komandā bija jāsāk no jauna, neietekmējot neviena cita statusu komandā.

Rīda saka, ka šis solis, viņasprāt, ir atriebība par uzmanības pievēršanu tam, kā USBA risināja šo problēmu. Viņa atteicās no vietas ASV izlasē un pārtrauca apmeklēt treniņus. USBA izpilddirektors Džeks Gīrhārts to noliedz.

Rīda izmeklētājiem pastāstīja, ka seksuālā uzmākšanās ar pastāvīgiem pieskārieniem, nevēlamiem apskāvieniem, netikliem jokiem un sēžamvietas glāstīšanu sākās 2016.gadā. Tobrīd viņa bija nedaudz vecāka par 20 gadiem, bet Garabīks - nepilnus 50 gadus vecs.

2017.gada martā Garabīks piedzēries ielauzās sportistes viesnīcas numurā, turēja viņu un mēģināja noskūpstīt, viņai cīnoties pretī, teikts "SafeSport" ziņojumā. Viņas istabas biedrenes ierašanās izbeidza uzmākšanos.

2019.gadā ar Ērvinas atbalstu Rīda ziņoja par vardarbību toreizējam izlases trenerim Berndam Eizenbihleram. Viņš sportistei sagādāja citu slēpju smērētāju un aizrādīja Garabīkam, taču viņš savu izturēšanos nemainīja, teikts ziņojumā, un divas dienas vēlāk satvēra Rīdas sēžamvietu, veicot veiksmes vēlējuma apskaušanu pirms sacensībām.

Garabika "nepiemērotā uzvedība" pat pēc trenera aizrādījuma liecina par "nepārtrauktu potenciālu risku citu cilvēku drošībai, jo īpaši sievietēm sportā", teikts "SafeSport" secinājumos.

2021.gada novembrī USBA atstādināja Garabīku no darba savās komandās.

Novembrī pēc vairāku gadu klusēšanas Rīda savu "SafeSport" stāstu publiskoja savos "Instagram" un "Facebook" kontos, saņemot lielu atbalstu.