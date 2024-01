Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš izcīnījis 9. vietu sacensībās Austrālijā

Viktorijas štatā notikušajos mačos sportisti ceturtdien mēroja 158,6 kilometrus ar nelieliem pauguriem, bet bez kategorizētajiem kāpumiem.

Finiša spurtā nepārspēts bija Eritrejas riteņbraucējs Binjams Girmejs ("Intermarche- Wanty"), pirmajā trijniekā finišējot arī itālim Elia Viviāni ("Ineos Grenadiers") un jaunzēlandietim Korbinam Strongam ("Israel - Premier Tech").

Liepiņš izcīnīja devīto vietu un sasniedza labāko rezultātu "dsm-firmenich PostNL" komandā, Latvijas čempionam grupas braucienā tiekot pie 25 UCI punktiem. Vadošie sportisti finišēja trīs stundās 27 minūtēs un 40 sekundēs.

Pirms tam Liepiņš turpat Austrālijā startēja UCI Pasaules tūrē iekļautajā "Tour Down Under" velobraucienā, kurā vienā no posmiem izcīnīja desmito pozīciju.