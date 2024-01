VIDEO: Embīds zīmīgā datumā iemet 70 punktus; Taunss tikai nedaudz atpaliek

Embīds sasniedza savu personīgo un "76ers" rezultativitātes rekordu, palīdzot komandai mājās ar 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34) pieveikt Sanantonio "Spurs" basketbolistus.

Embīds pārspēja Vilta Čemberlena 1967. gadā sasniegto "76ers" rekordu - 68 punkti.

Embīds realizēja 24 no 41 metiena no spēles un precīzs bija 21 no 23 soda metieniem. 70 punkti ir arī šīs sezonas NBA rekords.

Embīda kontā arī 18 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, kamēr 18 punktus guva Tairīzs Maksijs.

Viesu sastāvā rezultatīvākais ar 33 punktiem bija Viktors Vembanjama, bet 22 punktus guva Devins Vasels.

Savukārt Taunsa 62 punkti un astoņas bumbas zem groziem nepalīdzēja "Timberwolves" tikt pie uzvaras mājas spēlē ar Šarlotas "Hornets" un nācās piedzīvot zaudējumu ar 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36).

Arī Taunss sasniedza kluba rezultativitātes rekordu, tostarp jau pirmajā puslaikā guva 44 punktus, taču "Hornets" spēja sadeldēt 18 punktu deficītu un sagādāt Rietumu konferences līderei otro zaudējumu pēc kārtas.

Mājinieku rindās otrs rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, kamēr viesu sastāvā 28 punktus guva Mailzs Bridžess, bet 27 - Brendons Millers.

Interesanti, ka abu spēlētāju karjeras rekordspēles notika datumā, kurā pirms 18 gadiem Kobe Braients, gūstot 81 punktu, aizvadīja otru individuāli rezultatīvāko spēli NBA vēsturē.

Vēl vienā mačā ar "triple double" izcēlās Jannis Adetokunbo, palīdzot Milvoki "Bucks" viesos pieveikt Detroitas "Pistons" komandu.

Adetokunbo guva 31 punktu, izcīnīja 17 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, liekot mājiniekiem kapitulēt ar 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33).

Vēl uzvarētāju rindās Kriss Midltons guva 26 punktus, bet "Pistons" rezultatīvākais spēlētājs ar 23 punktiem bija Markuss Sasers.

Citā spēlē astoto uzvaru pēc kārtas svinēja Klīvlendas "Cavaliers", kas viesos ar 126:99 (38:19, 34:28, 35:27, 19:25) pārliecinoši pieveica Orlando "Magic" basketbolistus.

Uzvarētājiem 26 punktus guva Sems Merils, bet ar 25 punktiem un 13 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Donovans Mičels. Mājinieku sastāvā 18 punkti Paolo Bankero kontā.