Šteinberga rezultatīva Eirokausa astotdaļfināla mačā; Laksai negaidīta neveiksme Eirolīgā

"Tango", spēlējot deviņu cilvēku sastāvā, ar 74:83 (20:9, 24:23, 19:25, 11:26) atzina Turcijas kluba Stambulas "Bešiktaš" pārākumu.

Šteinberga 27 minūtēs un 26 sekundēs laukumā realizēja septiņus no 11 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, kā arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrāja divas piezīmes, divas kļūdas, vienu pārķertu bumbu, kā arī +/- rādītāju -9 un efektivitātes koeficientu 19.

Latvijas centra spēlētāja bija rezultatīvākā viesu komandā, 12 punktus gūstot un piecreiz rezultatīvi piespēlējot Kristenai Menai, 10 - Artemisai Spanu, kuras kontā arī piecas atlēkušās bumbas, bet Aliksai Dišē astoņiem punktiem pievienojot deviņas rezultatīvas piespēles.

Uzvarētājām 25 punktus un piecas atlēkušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles sakrāja Jovana Nogiča, 23 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Deina Evensa, 15 punktus un desmit atlēkušās bumbas - Elifa Bairama un 14 punktus guva Tijana Krivačeviča.

Atbildes spēle notiks 17. janvārī Buržā.

Jau ziņots, ka trešdien "TTT Rīga" basketbolistes Francijā ar 87:70 (31:17, 16:15, 21:21, 19:17) apspēlēja Francijas komandu Larošas pie Jonas "Roche Vendee".

Lauras Melderes pārstāvētā Venēcijas "Umana Reyer" Gdiņā ar 77:68 (19:15, 23:22, 12:13, 23:18) pārspēja Gdiņas "Arka", bet bez Kristas Kristiānas Lukašēvicas spēlējošā Spānijas vienība Žironas "Spar" ar 68:52 (17:13, 19:12, 14:18, 18:9) pieveica citu Spānijas komandu Laseva Duržeļas "Cadi La Seu".

Ceturtdaļfinālā iekļūs uzvarētājas divu spēļu summā.

Eirokausa izslēgšanas spēlēm kvalificējās katras grupas divas labākās komandas un astoņas no 12 trešo vietu īpašniecēm. Izslēgšanas spēles risināsies piecās kārtās, uzvarētāju noskaidrojot divu spēļu summā.

Tikmēr Stambulas "Fenerbahce" komanda ar Kitiju Laksu laukumā FIBA Eirolīgas mačā zaudēja latviešu basketbolistes savulaik pārstāvētajai Skio "Famila" komandai.

"Fenerbahce" basketbolistes viesos zaudēja ar rezultātu 67:75 (17:15, 15:11, 17:29, 18:20).

Laksa, spēlējot tikai pirmajā puslaikā, laukumā pavadīja astoņas minūtes un 14 sekundes, kuru laikā netrāpīja grozā visus trīs tālmetienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, kā arī tika pie otrā labākā +/- komandā (+3).

Viešņām 18 punktus guva Emma Mēsemana un 17 pievienoja Ivonna Andersone. "Skio" komandā, kuru vada bijušais Latvijas izlases treneris Georgs Dikeulaks, rezultatīvākā ar 21 punktu bija Arella Girantesa.

Savukārt Aleksa Gulbe trešdien guva divus punktus Saragosas "Casademont" uzvarā 63:60 pār Lionas ASVEL.

"Fenerbahce" ir uzvarējusi deviņos no 11 mačiem un ir grupas līdere, bet "Casademont" ar astoņiem panākumiem ir trešā.

Eirolīgā startē 16 komandas, kuras ir sadalītas A un B grupās pa astoņām katrā. Katras grupas četras labākās komandas kvalificējas izslēgšanas spēlēm.

Iepriekšējā sezonā par Eirolīgas čempionēm kļuva Stambulas "Fenerbahce" basketbolistes.