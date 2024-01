VIDEO: Porziņģa teicamā spēle neglābj "Celtics" no zaudējuma

Bertāns pēc trenera lēmuma laukumā nedevās, bet "Thunder" līgas līderi pieveica ar 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37).

Porziņģis bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, laukumā pavadītajās 34 minūtēs un 54 sekundēs realizējot divus no trim tālmetieniem, 10 no 15 divpunktu metieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī 10 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un viena personīgā piezīme.

Otrs rezultatīvākais "Celtics" rindās ar 30 punktiem bija Džeisons Teitams, kura rēķinā arī 13 bumbas zem groziem un astoņas rezultatīvas piespēles, bet 19 punktus guva Deriks Vaits.

"Thunder" komandā 36 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 23 punktus pievienoja Džošs Gidijs.

"Celtics" pārtrauca savu sešu uzvaru sēriju, tomēt ar 26 uzvarām 37 spēlēs ieņem pirmo vietu gan Austrumu konferencē, gan visā līgā. Tikmēr "Thunder" šī bija piektā uzvara pēc kārtas un vienība ar 23 uzvarām 32 spēlēs ieņem otro vietu Rietumu konferencē.

"Thunder" nākamo maču aizvadīs jau trešdien, kad izbraukumā tiksies ar Atlantas "Hawks", bet "Celtics" nākamā spēle būs piektdien savā laukumā pret Jūtas "Jazz" komandu.