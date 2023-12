Gražulis un Blumbergs rezultatīvi uzvarētos ULEB Eirokausa mačos; Šiliņam "double-double" bundeslīgā

Gražuļa pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" mājās ar 76:70 (20:17, 15:10, 19:19, 22:24) guva virsroku pār Panevēžas "Lietkabelis" basketbolistiem.

Gražulis laukumā pavadīja 24 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie 25 efektivitātes koeficienta punktiem.

Latvijas basketbolists bija gan rezultatīvākais, gan produktīvākais uzvarētāju komandā. Pretiniekiem 21 punkts un septiņas bumbas zem groziem bija Deividam Sirvīdim.

Savukārt Blumberga pārstāvētā Saloniku "Aris" mājās ar rezultātu 93:71 (22:11, 27:22, 22:17, 22:21) pārspēja Vroclavas "Šlask" komandu, kuras pieteikumā nebija Oskara Hlebovicka.

Latvietis, spēlējot 27 minūtes un 45 sekundes, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem un piecus no astoņiem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja 17 efektivitātes koeficienta punktus un pozitīvu +/- rādītāju (+18).

Par Blumbergu uzvarētāju rindās rezultatīvāks bija tikai Vasilis Toliopuls, kurš guva 18 punktus, izcīnīja sešas bumbas zem groziem un atdeva piecas piespēles. Vroclaviešiem 25 punktus guva Hasani Grevets.

Tikmēr Mareks Mejeris guva divus punktus spēlē, kurā Klužas-Napokas "U-Banca Transilvania" viesos ar rezultātu 79:77 (19:22, 12:23, 19:16, 29:16) uzvarēja Podgoricas "Budučnost".

Mejeris 14 minūtēs un 48 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, savāca divas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārkāpa noteikumus un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.

Viesiem pa 16 punktiem guva Patriks Ričards un Andrija Stipanovičs.

B grupā pēc 13 kārtām Mejera komanda ar deviņām uzvarām ir trešā, Blumberga un Gražuļa vienības ar bilanci 6-7 noslēdz labāko sešinieku, bet Hlebovicka klubs ar vienu uzvaru ir pēdējais, desmitais.

Šosezon ir mainīta izspēle Eirokausa izslēgšanas spēļu norisē. "Play-off" sasniegs katras apakšgrupas sešas labākās komandas, pirmās un otrās vietas ieguvējām uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvadīs astotdaļfināla mačus. Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla pāros tiks aizvadīta tikai viena spēle, bet pusfināla un fināla sērijas tiks aizvadītas līdz trim vienas komandas uzvarām.

Savukārt Rīgā bāzētā Ukrainas basketbola komanda Slobožanskas "Prometey" trešdien "Arēnā Rīga" ULEB Eirokausa 13. kārtas spēlē ar rezultātu 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23) pārspēja Ļubļanas "Cedevita Olimpija" vienību.

Pa 17 punktiem "Prometey" komandai guva Džians Klevels, kurš arī atdeva sešas rezultatīvas piespēles, un Tajs Odiase, kuram bija arī astoņas atlēkušās bumbas un divi bloķēti metieni. 16 punktus guva Oleksandrs Lipovijs, pa 15 sameta Ronalds Mārčs un Isufs Sanons, savukārt desmit punkti, deviņas bumbas zem groziem un astoņas rezultatīvas piespēles bija Keilebam Agadam.

Pretiniekiem Jaka Blažičs guva 26 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un atdeva rezultatīvas piespēles, bet 23 punkti bija Džastinam Kobsam.

A grupā "Prometey" ar bilanci 7-6 ieņem sesto vietu, kamēr "Cedevita Olimpija" ar 13 neveiksmēm ierindojas pēdējā pozīcijā desmit komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā "Prometey" triumfēja LIBL, bet Eirokausā izcīnīja 11 uzvaras pēc kārtas un sasniedza pusfinālu, kur savā laukumā ar 74:76 piekāpās Ankaras "Turk Telekom". Ļubļanas vienība pērn Eirokausā iekrāja bilanci 3-15 un neiekļuva izslēgšanas spēlēs, ieņemot pēdējo vietu grupā.

Pagājušajā sezonā par Eirokausa ieguvēju kļuva Spānijas komanda "Gran Canaria", kas finansiālu apsvērumu dēļ izvēlējās nespēlēt Eirolīgā.

Tikmēr Kārlis Šiliņš izcēlās ar 16 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām Vācijas bundeslīgas spēlē, sekmējot "Gottingen" komandas uzvaru.

"Gottingen" viesos ar rezultātu 113:109 (22:20, 23:29, 27:24, 24:23, 17:13) papildlaikā pārspēja Heidelbergas "MLP Academics" komandu.

Šiliņš, laukumā pavadot 33 minūtes un 42 sekundes, realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Tāpat viņa rēķinā bija arī viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, divas piezīmes, otra labākā efektivitāte uzvarētāju rindās (24) un pozitīvs +/- rādītājs (+1).

"Gottingen" komandā Boudijs Hams guva 24 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet Umodžam Gibsonam bija 21 punkts un deviņas rezultatīvas piespēles. Pretiniekiem 22 punktus guva un 12 rezultatīvas piespēles atdeva Džošs Grejs.

Savukārt Krišs Helmanis otrdien guva trīs punktus Vācijas bundeslīgas mačā, kurā viņa pārstāvētā Tībingenes "Tigers" piekāpās Eirolīgas klubam Minhenes "Bayern" ar 74:96.

"Tigers" ar četrām uzvarām 13 spēlēs ir 15.vietā, bet "Gottingen" ar bilanci 3-8 atrodas 16.vietā 18 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ulmas "Ratiopharm", kas finālsērijā ar 3-1 uzvarēja Bonnas "Telekom".