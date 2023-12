VIDEO: Porziņģis liek NBA superzvaigznei Lebronam Džeimsam mazliet nokautrēties

Vienā no Losandželosas "Lakers" uzbrukumiem Entonijs Deiviss iedeva piespēli komandas biedram Lebronam Džeimam, kurš devās “Celtics” groza virzienā, lai gūtu šķietami vieglus divus punktus. Tomēr viņa nodomiem patraucēja Kristaps Porziņģis, kurš iespaidīgi nobloķēja Džeimsa metienu.

Porziņģis bloķē Lebronu ❌pic.twitter.com/7vAcF5BulK — NBA Latvija (@NBALatvija) December 25, 2023

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, atgriežoties laukumā pēc vienas spēles izlaišanas, pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ziemassvētku mačā guva 28 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, palīdzot Bostonas "Celtics" izcīnīt trešo panākumu pēc kārtas. "Celtics" izbraukumā ar rezultātu 126:115 (32:23, 26:34, 41:33, 27:25) pārspēja Losandželosas "Lakers".

Porziņģis, kurš izlaida iepriekšējo maču kreisās kājas potītes sastiepuma dēļ, pirmdien spēlēja 35 minūtes un 17 sekundes un realizēja deviņus no 11 divu punktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un četrus no septiņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja 11 bumbas zem groziem, sakrājot "double-double" ceturto reizi šosezon.

Viņš arī atzīmējās statistikā ar divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, vienu kļūdu, tika pie trīs piezīmēm un noslēdza maču ar +/- rādītāju +16.

Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais starp uzvarētājiem, Džeisons Teitams sakrāja 25 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, 19 punktus guva Džeilens Brauns, kamēr vēl pa 18 punktiem guva Džru Holidejs un Deriks Vaits, kura kontā arī 11 rezultatīvas piespēles.

"Lakers" no piektā zaudējuma pēdējās sešās spēlēs neglāba Entonijs Deiviss, izceļoties ar 40 punktiem un 13 bumbām zem groziem, bet 17 un 16 punktus guva attiecīgi Torins Prinss un Lebrons Džeimss.

"Celtics" ar 23 uzvarām 29 mačos Austrumu konferencē ieņem pirmo vietu un ir līgas līdervienība, kamēr "Lakers" ar bilanci 16-15 Rietumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā.

Bostonas basketbolisti nākamo maču aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Detroitas "Pistons".