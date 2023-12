VIDEO: Porziņģim varens sniegums īpašā Ziemassvētku mačā, nokārtojot uzvaru pret Lebronu Džeimsu un “Lakers”

Jauns.lv jau vēstīja, ka Kristaps potītes savainojuma dēļ izlaida “Celtics” iepriekšējo spēli un viņa dalība ilgstoši bija uz jautājuma zīmes arī Ziemassvētku spēlē, tomēr pusotru stundu pirms mača tika paziņots, ka Porziņģis dosies laukumā. Savainojumu Kristaps guva pēc visai rupjas Domanta Saboņa rīcības.

Latvieša sekmīgais sniegums sekmēja “Celtics” uzvaru pār “Lakers” 126:115.

Jau no spēles sākuma laukumā dominēja bostonieši pirmās ceturtdaļas laikā iekrājot pat 18 punktu pārsvaru, bet ceturtdaļas otrajā pusē un atlikušo pirmo puslaiku mājinieki pakāpeniski deldēja rezultāta starpību, pateicoties sekmīgam Entonija Deivisa sniegumam. Trešās ceturtdaļas sākumā “Lakers” uz brīdi pat izvirzījās vadībā, tomēr tad “Celtics” ar Porziņģi priekšgalā pakāpeniski sāka audzēt savu pārsvaru un izcīnīja pārliecinošu panākumu.

Porziņģis laukumā pavadīja 35 minūtes un 17 sekundes, kļūstot par komandas rezultatīvāko spēlētāju un labāko cīnītāju zem groziem. Kristaps guva 28 punktus, trāpot 9 no 11 divpunktniekiem, 2 no 8 tālmetieniem (pirmie četri netika trāpīti), 4 no 7 soda metieniem (pirmie trīs bija garām), izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, atdevas 2 rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu un bloķēja divus metienus (abas reizes Lebronu Džeimsu). Ar Kristapu laukumā Bostonas komanda bija labāka par saviem pretiniekiem ar 16 punktu pārsvaru, kas bija labākais rādītājs spēlē.

Vēl uzvarētājiem Džeisons Teitums guva 25 punktus izcīnīja astoņas bumbas un atdeva septiņas piespēles, Džeilens Brauns iekrāja 19 punktus, Deriks Vaits un Džrū Holidejs sameta pa 18 punktiem, pirmajam atdodot arī 11 rezultatīvas piespēles, bet otrajam izcīnot 7 bumbas un 7 reizes rezultatīvi piespēlējot.

Mājiniekiem Entonijam Deivisam 40 punkti un 13 bumbas, Taurīnam Prinsam 17 punkti, bet Lebronam Džeimsam 16 punkti, 9 atlēkušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles.

Nākamajā spēlē “Celtics” naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika savā laukumā tiksies ar Detroitas “Pistons”.

Ziemassvētku spēlēm NBA tiek piešķirta īpaša vērība, jo tajās ierasti piedalās līgas vadošās un finansiāli interesantākās komandas. “Celtics” un “Lakers” duelis ir uzskatāms par NBA klasiku, jo abas organizācijas ir titulētākās līgas vēsturē, turklāt dala pirmo vietu ar 17 čempiontituliem katrai.

Pēc šīs uzvaras “Celtics” nostabilizējās Austrumu konferences (pašlaik arī visas līgas) līderpozīcijā ar 23 uzvarām 29 mačos, jo tuvākie konkurenti Milvoki “Bucks” Ziemassvētku mačā piedzīvoja neveiksmi Ņujorkā pret “Knicks” – komandu, kas aizvadījusi vēsturiski visvairāk maču Ziemassvētkos. Tikmēr “Lakers” ar 16 uzvarām 31 spēlē ieņem devīto vietu Rietumos un turas “play-in” zonā, lai saglabātu cerības uz vietu izslēgšanas spēlēs. Rietumos pašlaik vadībā ir Minesotas "Timberwolves", kas 28 spēlēs ir tikuši pie 22 panākumiem.