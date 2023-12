Raimonds Vējonis par olimpisko spēļu boikotu krievu sportistu dēļ: "Vēl ir pietiekami daudz laika"

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pieņēmusi lēmumu, ka Krievijas atlēti, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, nākamgad varēs piedalīties Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs kā neitrālie sportisti. Tas izsaucis sašutuma vilni galvenokārt Baltijā, Polijā un Ziemeļvalstīs. Daži Latvijas sportisti jau paziņojuši, ka viņi šādā gadījumā olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies. Līdz ar to Lielais Jautājums: “Vai Latvijai vajadzētu boikotēt olimpiskās spēles, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas un Baltkrievijas?” To Jauns.lv jautāja Latvijas Basketbola savienības vadītājam, bijušajam Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim.

Vārds “boikotēt” šajā gadījumā, manuprāt, nav tas pareizākais vārds, jo tad tas viennozīmīgi būs Olimpiskās hartas pārkāpums ar visām no tā izrietošām sekām, norāda Vējonis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņa viedoklis ir vērā ņemams arī tai sakarā, ka vairāki mūsu basketbolisti paziņojuši, ka negrasās startēt vienās spēlēs ar agresorvalsts sportistiem, un Latvijai jārīko olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs. Raimonds Vējonis saka:

“Mums par šo jautājumu jāturpina darbs ar līdzīgi domājošām valstīm, zināmā mērā veidojot koalīciju, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu piedalīties vai nepiedalīties. Vārds “boikotēt” šajā gadījumā, manuprāt, nav tas pareizākais vārds, jo tad tas viennozīmīgi būs Olimpiskās hartas pārkāpums ar visām no tā izrietošām sekām.

FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) mums devusi tiesības organizēt vienu no četriem olimpiskās kvalifikācijas turnīriem, kura uzvarētājkomanda iegūs tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs. Mēs esam gatavi šo turnīru organizēt. Mums ir labi spēlētāji, un varbūt pirmo reizi varam iegūt tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs. Ja mēs šīs tiesības būsim izcīnījuši, tad jau skatīsimies, kāds būs mūsu kopējais lēmums par piedalīšanos spēlēs.

Par to, ka 3x3 basketbolisti ir izteikuši savu pozīciju (nepiedalīties olimpiskajās spēlēs – Red.), pirmām kārtām jāsaka, ka mums vēl jāizcīna tiesības tur būt, jo olimpiskais kvalifikācijas turnīrs būs tikai nākamā gada maijā. Neapšaubāmi katram sportistam var būt savs viedoklis un sportistu aktīvā pozīcija ir uzteicama. Bet, domāju, aptaujājot Latvijas sportistus, būs ļoti dažādi – būs tādi, kas nepiedalīsies, tādi, kas ieteiks nogaidīt, un tādi, kas piedalīsies. Tas varbūt ir kāda sportista dzīves sapnis, augstākais līmenis, ko grib sasniegt – piedalīties olimpiskajās spēlēs.”

Tādēļ Raimonds Vējonis pašreiz aicina nepieņemt sasteigtu lēmumu. Vēl ir pietiekami daudz laika un, iespējams, SOK arī varētu mainīt savu lēmumu par atļauju krievu un baltkrievu sportistiem zem neitrālā karoga startēt olimpiskajās spēlēs, kas sāksies tikai nākamā gada jūlija beigās. Pašreiz mums jāveic konsultācijas ar līdzīgi domājošām valstīm, kas arī ir sašutušas par krievu sportistu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, un jāsaprot, kāda šajā situācijā ir Ukrainas nostāja. Pēc tam jau Latvija pati varēs pieņemt izsvērtu lēmumu.

Kā Raimonds Vējonis vērtē Krievijas un Baltkrievijas sportistu iespējamo piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, vērojiet Jauns.lv video.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.